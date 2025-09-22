ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
318
1 хв

Росія завдала ударів по Запоріжжю КАБами: у місті вирують пожежі (відео)

РФ вдарила по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Обстріл Запоріжжя КАБами

Обстріл Запоріжжя КАБами / © t.me/ivan_fedorov_zp

Близько о пів на п’яту ранку 22 вересня російські війська завдали п’яти ударів по Запоріжжю, внаслідок чого були знищені та пошкоджені автомобілі, а також виникли пожежі.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Ворог наніс 5 ударів по Запоріжжю. Атакував об’єкти цивільної інфраструктури та промисловості», — йдеться у заяві.

За словами Федорова, внаслідок атаки нищено і пошкодженого автівки, у місті вирують пожежі.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що ночі у Бориспільському районі внаслідок удару БпЛА загорівся триповерховий житловий будинок, а також виникла пожежа у двох приватних будинках.

Ми раніше інформували, що у Києві та області в ніч проти 22 вересня була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

