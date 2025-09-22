- Дата публікації
Росія завдала ударів по Запоріжжю КАБами: у місті вирують пожежі (відео)
РФ вдарила по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості.
Близько о пів на п’яту ранку 22 вересня російські війська завдали п’яти ударів по Запоріжжю, внаслідок чого були знищені та пошкоджені автомобілі, а також виникли пожежі.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Ворог наніс 5 ударів по Запоріжжю. Атакував об’єкти цивільної інфраструктури та промисловості», — йдеться у заяві.
За словами Федорова, внаслідок атаки нищено і пошкодженого автівки, у місті вирують пожежі.
За попередніми даними, минулося без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що ночі у Бориспільському районі внаслідок удару БпЛА загорівся триповерховий житловий будинок, а також виникла пожежа у двох приватних будинках.
Ми раніше інформували, що у Києві та області в ніч проти 22 вересня була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.