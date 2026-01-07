Росія завдала удару по двох портах: що відомо (фото)

Російський удар по порту в Одеській області / © Олексій Кулеба в Telegram

Росія завдала чергового удару по двох портах в Одеській області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.

Про це в середу, 7 січня, повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

За його словами, російською атакою пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією.

«Усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу», — повідомив урядовець.

Окрім одного загиблого, жертвами ворожого удару стали ще п’ятеро людей, які зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога.

«Це черговий удар країни-терористки по портовій інфраструктурі, яка задіяна у гарантуванні продовольчої безпеки світу. Росія свідомо намагається підірвати економіку та знищити морську логістику», — наголосив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, наприкінці грудня російські терористичні війська завдали удару по Одеській області, ціллю якого став об’єкт портової інфраструктури.