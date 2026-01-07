- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 580
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія завдала удару по двох портах: що відомо (фото)
Внаслідок обстрілу портів на Одещині одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень.
Росія завдала чергового удару по двох портах в Одеській області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.
Про це в середу, 7 січня, повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.
За його словами, російською атакою пошкоджено об’єкти порту, адміністративні будівлі, контейнери з олією.
«Усі служби працюють на місцях, з урахуванням вимог безпеки, триває ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу», — повідомив урядовець.
Окрім одного загиблого, жертвами ворожого удару стали ще п’ятеро людей, які зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога.
«Це черговий удар країни-терористки по портовій інфраструктурі, яка задіяна у гарантуванні продовольчої безпеки світу. Росія свідомо намагається підірвати економіку та знищити морську логістику», — наголосив Олексій Кулеба.
Нагадаємо, наприкінці грудня російські терористичні війська завдали удару по Одеській області, ціллю якого став об’єкт портової інфраструктури.