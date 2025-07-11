Росія завдала удару по медзакладу у Харкові: є постраждалі

РФ обстріляла Харків / © Харківська обласна прокуратура

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Російські загарбники зранку, 11 липня, атакували Харків ударними безпілотниками.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Ворог ударив по центру міста, у район житлової забудови. Попередньо — є постраждалі», — йдеться у повідомленні.

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Пізніше Терехов заявив, що в результаті удару постраждав працюючий медичний заклад.

За первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, про влучання дрона у житлову забудову у Салтівському районі міста.

Зафіксовано влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я. Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи — площа пожежі близько 20 кв.м.

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Інформація про постраждалих на даний час не надходила.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 11 липня атакували Чугуївську громаду ударними безпілотниками, в результаті чого троє людей отримали поранення.

Ми раніше інформували, що на Харківщині в ніч проти 11 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.