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Росія завдала удару по медзакладу у Харкові: є постраждалі
Російські війська вранці 11 липня атакували Харків ударними безпілотниками.
Російські загарбники зранку, 11 липня, атакували Харків ударними безпілотниками.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Ворог ударив по центру міста, у район житлової забудови. Попередньо — є постраждалі», — йдеться у повідомленні.
Пізніше Терехов заявив, що в результаті удару постраждав працюючий медичний заклад.
За первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, про влучання дрона у житлову забудову у Салтівському районі міста.
Зафіксовано влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я. Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи — площа пожежі близько 20 кв.м.
Інформація про постраждалих на даний час не надходила.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 11 липня атакували Чугуївську громаду ударними безпілотниками, в результаті чого троє людей отримали поранення.
Ми раніше інформували, що на Харківщині в ніч проти 11 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.