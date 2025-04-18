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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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318
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Росія завдала удару "Шахедом" по кондитерському цеху в Сумах, є загиблий: з'явилися фото наслідків

Загинув підприємець, який приїхав за продукцією, працівниця кондитерського цеху звернулась за медичною допомогою.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Росія завдала удару «Шахедом» по кондитерському цеху в Сумах

Росія завдала удару «Шахедом» по кондитерському цеху в Сумах / © Сумська ОВА

Росія завдала удару «Шахедом» по кондитерському цеху в Сумах. Є загиблий.

Про це повідомив голова Сумської районної військової адміністрації Михайло Мельник у Facebook.

«Близько 5 ранку ворог завдав удару БПЛА типу „Шахед“ по кондитерському цеху в м. Суми. Пошкоджене виробництво пасок. Загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця кондитерського цеху звернулась за медичною допомогою», — розповів Мельник.

Російський «Шахед» пошкодив виробництво пасок у Сумах / © ДСНС

Російський «Шахед» пошкодив виробництво пасок у Сумах / © ДСНС

Росія завдала удару «Шахедом» по кондитерському цеху в Сумах / © Сумська ОВА

Росія завдала удару «Шахедом» по кондитерському цеху в Сумах / © Сумська ОВА

Росія завдала удару «Шахедом» по кондитерському цеху в Сумах / © Сумська ОВА

Росія завдала удару «Шахедом» по кондитерському цеху в Сумах / © Сумська ОВА

Росія завдала удару «Шахедом» по кондитерському цеху в Сумах / © Сумська ОВА

Росія завдала удару «Шахедом» по кондитерському цеху в Сумах / © Сумська ОВА

Раніше повідомлялось, що у п’ятницю, 18 квітня, російські військові завдали ударів безпілотниками по об’єкту цивільної інфраструктури Сум. Щонайменше одна людина загинула.

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