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Росія завдала удару "Шахедом" по кондитерському цеху в Сумах, є загиблий: з'явилися фото наслідків
Загинув підприємець, який приїхав за продукцією, працівниця кондитерського цеху звернулась за медичною допомогою.
Росія завдала удару «Шахедом» по кондитерському цеху в Сумах. Є загиблий.
Про це повідомив голова Сумської районної військової адміністрації Михайло Мельник у Facebook.
«Близько 5 ранку ворог завдав удару БПЛА типу „Шахед“ по кондитерському цеху в м. Суми. Пошкоджене виробництво пасок. Загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця кондитерського цеху звернулась за медичною допомогою», — розповів Мельник.
Раніше повідомлялось, що у п’ятницю, 18 квітня, російські військові завдали ударів безпілотниками по об’єкту цивільної інфраструктури Сум. Щонайменше одна людина загинула.