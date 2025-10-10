- Дата публікації
Росія завдає масованого удару по енергосистемі України
У Києві вдалося уникнути масового відключення світла.
Росія завдає масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.
Про це йдеться у повідомленні голови Міненерго Світлани Гринчук.
За словами міністерки, енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.
«Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи», — наголосила вона.
У КМВА заявили, що енергетикам вдалося уникнути відключення світла у столиці.
«По енергетиці — зараз робиться все можливе, щоб мінімізувати ризики. Більше інформації згодом», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксовані падіння уламків збитих ворожих безпілотників на кількох локаціях.
Ми раніше інформували, що у ніч проти 10 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи під час масованої атаки російських ударних БпЛА.