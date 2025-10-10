Росія завдає масованого удару по енергосистемі України

Ворог атакує енергетику / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Росія завдає масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

Про це йдеться у повідомленні голови Міненерго Світлани Гринчук.

За словами міністерки, енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

«Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи», — наголосила вона.

У КМВА заявили, що енергетикам вдалося уникнути відключення світла у столиці.

«По енергетиці — зараз робиться все можливе, щоб мінімізувати ризики. Більше інформації згодом», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксовані падіння уламків збитих ворожих безпілотників на кількох локаціях.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 10 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи під час масованої атаки російських ударних БпЛА.