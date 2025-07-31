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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
358
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1 хв

Росія запустила низку ударних дронів по Україні: озвучена траєкторія польоту

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Мапа

Мапа / © ТСН.ua

У ніч проти 31 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • група ударних БпЛА на Донеччині та Запоріжжі — курс на Дніпропетровщину.

  • група БпЛА на Дніпропетровщині — в північно-східному напрямку.

  • групи ударних БпЛА на  Полтавщині — в курсом на Черкащину.

  • Група ударних БпЛА на Черкащині  — курс на Київщину.

  • групи ударних БпЛА на півночі та центрі  Київщини  — курс західний/південно-західний.

  • м.Київ — ударні БпЛА в напрямку міста з півдня та сходу.

  • Група ударних БпЛА на Житомирщині — курс південно-західний.

  • БпЛА на півдні Житомирщини — курсом на Вінниччину.

  • БпЛА на Вінниччині — курс на Житомирщину.

  • Група ударних БпЛА на Черкащині — західний.

  • БпЛА на  Рівненщині — курс на Житомирщину.

Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.

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