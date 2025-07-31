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Росія запустила низку ударних дронів по Україні: озвучена траєкторія польоту
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 31 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
група ударних БпЛА на Донеччині та Запоріжжі — курс на Дніпропетровщину.
група БпЛА на Дніпропетровщині — в північно-східному напрямку.
групи ударних БпЛА на Полтавщині — в курсом на Черкащину.
Група ударних БпЛА на Черкащині — курс на Київщину.
групи ударних БпЛА на півночі та центрі Київщини — курс західний/південно-західний.
м.Київ — ударні БпЛА в напрямку міста з півдня та сходу.
Група ударних БпЛА на Житомирщині — курс південно-західний.
БпЛА на півдні Житомирщини — курсом на Вінниччину.
БпЛА на Вінниччині — курс на Житомирщину.
Група ударних БпЛА на Черкащині — західний.
БпЛА на Рівненщині — курс на Житомирщину.
Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.