Росія завищує свої територіальні "здобутки" на ключових напрямках фронту: аналіз ISW

Росія штучно роздуває свої військові «досягнення» в Україні / © Associated Press

Реклама

Міністерство оборони Росії продовжує штучно завищувати свої цифри у своїх заявах про територіальні «досягнення» в Україні, щоб підтримати фальшивий наратив Кремля про «неминучість російської перемоги». Аналітики встановили, що заявлені російською стороною показники щодо захопленої території та кількості населених пунктів суттєво відрізняються від реальних даних, зафіксованих незалежними спостерігачами.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 25 вересня 2025 року.

Різниця між реальністю та пропагандою

За даними МО РФ, у період від 1 січня до 25 вересня 2025 року російські війська нібито захопили щонайменше 4714 квадратних кілометрів по всьому театру бойових дій та 205 українських населених пунктів.

Реклама

Однак ISW, спираючись на власні докази, оцінює, що протягом цього року російські війська змогли захопити лише 3434 квадратних кілометри. Таким чином, загальне завищення становить понад 1200 квадратних кілометрів (майже на третину більше від реальних цифр).

Найбільші розбіжності зафіксовані на ключових напрямках фронту:

на Харківщині (де тривають активні бої): МО РФ заявляє про 542 кв. км, тоді як ISW підтверджує лише 255 кв. км. Це завищення становить 112%.

на Дніпропетровщині : завищення становить 83% (175 кв. км за заявою РФ проти 96 кв. км за оцінкою ISW).

на Луганщині та Донеччині: завищення становить 36% та 33% відповідно.

Мета маніпуляцій: тиск на Захід

ISW наголошує, що МО РФ часто завищує свої територіальні «здобутки», щоб сформувати на Заходу хибне уявлення щодо військових можливостей Росії та її перспектив на перемогу. Кремль використовує великі обсяги фейкових даних для створення ілюзії швидкого просування на полі бою, попри те, що російські війська продовжують рухатися «повільним пішим темпом».

Подібна практика не є новою. Наприклад, 30 серпня начальник Генерального штабу армії Росії Валерій Герасимов стверджував, що з березня російські війська захопили 3500 кв. км, тоді як ISW на той час оцінював фактичний приріст лише у 2346 кв. км.

Реклама

«Кремль намагається переконати Захід, що Росія неминуче досягне своїх початкових військових цілей на полі бою, щоб змусити Україну та її партнерів піти на поступки російським вимогам», — зазначає ISW.

Аналітики також виявили, що російське військове командування іноді використовує кадри, де російські солдати тримають прапори у певних населених пунктах, щоб оголосити про захоплення цілого села чи міста. Однак ці кадри часто показують лише невеликі операції з інфільтрації в райони, де російські сили не можуть закріпити стійкі позиції.

Таким чином, завищення військових успіхів є ключовим елементом інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на підрив західної підтримки України та легітимізацію власних агресивних цілей.

Нагадаємо, jкупаційні війська РФ перегруповують сили для підготовки до наступальних операцій на кількох ділянках лінії фронту. Однак, на думку аналітиків ISW, росіянам не вистачає сил і засобів, необхідних для одночасного проведення цих операцій.