Росія зазнає величезних втрат на фронті: Зеленський розкрив нові шокувальні цифри

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Попри величезні людські втрати на фронті, які лише за минулий місяць склали 42–43 тисячі людей, Росія не досягає успіхів на полі бою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Прилуках на місці ракетного удару РФ.

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Втрати Росії на фронті зросли: Зеленський назвав нові цифри

За словами глави держави, від початку цього року росіяни почали втрачати на фронті понад 30 тисяч людей щомісяця, а зараз ці цифри зросли до понад 40 тисяч.

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«Ви можете собі це уявити? На початку цього року вони почали втрачати на полі бою понад 30 000 людей. Тож він не зважає на це, йому байдуже, що відбувається. Отже, вони втрачають понад 40 000 людей щомісяця. Але це їхня справа — так думати, ставитися до людей саме так», — сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що для України загибель кожної людини є непоправним болем, на відміну від дій російського керівництва. Як приклад він навів загибель 22 людей у Прилуках внаслідок ворожого ракетного удару по багатоповерхівці.

«Якщо Путін не рахує тисячі щомісяця, то для мене, для нас, для всіх людей, я впевнений, що кожна дитина — це трагедія для родини, для України. Ми втрачаємо просто дітей. Заради чого? Заради однієї людини», — підкреслив президент.

Крім того, президент назвав жахливою помилкою рішення Європейського Союзу зняти санкції з двох російських олігархів на тлі війни. За його словами, попри розмови світової бюрократії про необхідність обмежень, такі кроки неприпустимі, тому українська делегація поїде до Брюсселя з новим списком із десяти осіб і наполягатиме на санкціях проти них.

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Нагадаємо, 8 жовтня президент Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ Британії Едом Мілібендом прибули до Прилук, щоб подивитися на наслідки ворожого ракетного удару.

Вони зазначили, що єдиною відповіддю на такий цинічний напад має стати ще більший тиск на Росію, який змусить її сісти за стіл переговорів.

Раніше ми писали, що Росія за час повномасштабного вторгнення до України втратила близько 1 542 720 військових, зокрема 2020 осіб 5 жовтня.

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