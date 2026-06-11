Ракета, війна / © Associated Press

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Росія нарощує смертоносність ракет і безпілотників власного виробництва, які використовуються для ударів по Україні. Секрет «модернізації» окупантів криється у поверненні до використання іноземних електронних компонентів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російський оборонно-промисловий комплекс суттєво підвищив ефективність своєї зброї. Зокрема, експерт із радіоелектронної боротьби та радник Міноборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов зазначив, що загарбники почали застосовувати літакові FPV-дрони «Молнія» на частотах, які не фіксуються більшістю українського обладнання для радіоелектронної розвідки.

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Провал російського «імпортозаміщення»

Крім того, значних змін зазнало і ракетне озброєння ворога. У пресслужбі Міноборони України повідомили, що Росія модернізувала крилаті ракети «Калібр», оснастивши їх касетними бойовими частинами та імпортною електронікою.

«Російські війська повернулися до використання імпортних компонентів, оскільки точність технологій наведення російського виробництва суттєво знизилася», — наголошують в ISW.

Цьому кроку передували безуспішні спроби Кремля у 2023 та 2024 роках перевести виробництво високотехнологічної зброї на внутрішні російські мікросхеми. Після того, як російська електроніка продемонструвала свою неефективність, окупанти знову зробили ставку на іноземні запчастини для підвищення смертоносності своїх повітряних атак.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив про те, що у безпілотниках, якими Росія атакує українські міста, продовжують знаходити іноземні деталі, виготовлені 2025 року.

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