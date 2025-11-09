Ракетна атака на Україну / © ТСН.ua

Російська терористична армія почала використовувати більше балістичних ракет під час повітряних атак на українські міста, руйнуючи енергетичні об’єкти.

Про це повідомив президент України у своєму зверненні в неділю, 9 листопада.

«Росіяни збільшили свою ударну силу — використовують в ударах більше балістики», — сказав президент.

Зеленський наголосив на потребі посилити українську протиповітряну оборону та подбати про резерви енергетичного обладнання.

«Це означає для нас потребу в більшій ППО, більших резервах обладнання й більш чіткій та оперативній роботі в регіонах», — зазначив він.

Напередодні, 8 листопада, президент Зеленській повідомив, що Україна працює над закупівлею додаткових систем протиповітряної оборони Patriot у США, щоб посилити захист від ракетних атак.

На початку листопада повідомлялося про постачання з Німеччини двох установок зенітно-ракетного комплексу MIM-104 Patriot.

Нагадаємо, в ніч проти 8 листопада російська армія використала понад пів тисячі засобів для повітряної атаки по Україні, зокрема аеробалістичні ракети «Кинджал».