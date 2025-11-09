- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Росія збільшила силу ударів по українських містах: яку зброю використовує — Зеленський
Президент наголосив на потребі посилити українську протиповітряну оборону.
Російська терористична армія почала використовувати більше балістичних ракет під час повітряних атак на українські міста, руйнуючи енергетичні об’єкти.
Про це повідомив президент України у своєму зверненні в неділю, 9 листопада.
«Росіяни збільшили свою ударну силу — використовують в ударах більше балістики», — сказав президент.
Зеленський наголосив на потребі посилити українську протиповітряну оборону та подбати про резерви енергетичного обладнання.
«Це означає для нас потребу в більшій ППО, більших резервах обладнання й більш чіткій та оперативній роботі в регіонах», — зазначив він.
Напередодні, 8 листопада, президент Зеленській повідомив, що Україна працює над закупівлею додаткових систем протиповітряної оборони Patriot у США, щоб посилити захист від ракетних атак.
На початку листопада повідомлялося про постачання з Німеччини двох установок зенітно-ракетного комплексу MIM-104 Patriot.
Нагадаємо, в ніч проти 8 листопада російська армія використала понад пів тисячі засобів для повітряної атаки по Україні, зокрема аеробалістичні ракети «Кинджал».