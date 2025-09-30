Росія збільшить удари по Україні: мер Франківська назвав дату

Російська атака на енергетику України / © ТСН.ua

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що Росія збільшить кількість ударів по Україні, зокрема по інфраструктурі, від жовтня. Він закликав бути готовими до можливих відключень світла.

Про це Марцінків розповів у своєму відеозверненні в Мережі.

На думку мера Івано-Франківська, кількість російських ударів по Україні зростатиме від 10 жовтня. Ворог битиме по інфраструктурі.

«На жаль, ворог продовжує атакувати Україну. В ніч на неділю вкотре був комбінований обстріл. Дякуєм Богові, захисникам, у громаді все спокійно. Але знаємо, що в Центральній Україні, в місті Києві — жахливі прильоти. Деякі міста України по добі без світла. Тому закликаю бути максимально пильними, реагувати на тривоги і також бути готовими до ударів по інфраструктурі«, — заявив Марцінків.

Він закликав разом підготуватися до можливих відключень електроенергії.

«Дай Боже, щоб їх (відключень — ред.)не було, але бачимо досвід інших міст, що ворог б’є по інфраструктурі. Я думаю, що кількість ударів буде зростати, особливо з 10 жовтня по всій Україні і для нашої громади теж є великі загрози», — висловився міський голова.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні за 28 вересня заявив, що Росія продовжує свою «традиційну тактику» — намагається і цього року вдарити по Україні блекаутом. Глава держави наголосив, що РФ відкинула всі реальні пропозиції миру і заслуговує на «дійсно жорсткий тиск».

Зауважимо, у ніч проти 30 вересня під час атаки на Чернігівську область окупанти пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури. Через це без світла залишилися понад 26 тис. абонентів.