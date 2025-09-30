ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
2 хв

Росія збільшить удари по Україні: мер Франківська назвав дату

На тлі останніх обстрілів, що залишили деякі міста України без світла, Руслан Марцінків попередив про зростання кількості російських ударів від середини осені.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російська атака на енергетику України

Російська атака на енергетику України / © ТСН.ua

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що Росія збільшить кількість ударів по Україні, зокрема по інфраструктурі, від жовтня. Він закликав бути готовими до можливих відключень світла.

Про це Марцінків розповів у своєму відеозверненні в Мережі.

На думку мера Івано-Франківська, кількість російських ударів по Україні зростатиме від 10 жовтня. Ворог битиме по інфраструктурі.

«На жаль, ворог продовжує атакувати Україну. В ніч на неділю вкотре був комбінований обстріл. Дякуєм Богові, захисникам, у громаді все спокійно. Але знаємо, що в Центральній Україні, в місті Києві — жахливі прильоти. Деякі міста України по добі без світла. Тому закликаю бути максимально пильними, реагувати на тривоги і також бути готовими до ударів по інфраструктурі«, — заявив Марцінків.

Він закликав разом підготуватися до можливих відключень електроенергії.

«Дай Боже, щоб їх (відключень — ред.)не було, але бачимо досвід інших міст, що ворог б’є по інфраструктурі. Я думаю, що кількість ударів буде зростати, особливо з 10 жовтня по всій Україні і для нашої громади теж є великі загрози», — висловився міський голова.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні за 28 вересня заявив, що Росія продовжує свою «традиційну тактику» — намагається і цього року вдарити по Україні блекаутом. Глава держави наголосив, що РФ відкинула всі реальні пропозиції миру і заслуговує на «дійсно жорсткий тиск».

Зауважимо, у ніч проти 30 вересня під час атаки на Чернігівську область окупанти пошкодили об’єкт енергетичної інфраструктури. Через це без світла залишилися понад 26 тис. абонентів.

Дата публікації
Кількість переглядів
220
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie