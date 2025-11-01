Десантники під час бойових дій. Ілюстративне зображення / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Повідомлення російського військового командування про знищення десанту спецпризначенців ГУР у Покровську на Донеччині не відповідає дійсності.

Про це повідомило «УП» з посиланням на джерело у воєнній розвідці.

За словами співрозмовника видання, у Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України.

У суботу, 1 листопада, у російському міністерстві оборони заявили, що «спробу висадки сил спецоперацій ГУР України» було припинено, а всіх 11 бійців, які висадилися з вертольота начебто знищено.

«Ця інформація настільки ж брехлива, як і доповідь Герасимова Путіну декілька днів тому, що Покровськ оточений», — прокоментував повідомлення російського військового відомства співрозмовник «УП».

Раніше агентство Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що до Покровська Донецької області були відправлені спецпризначенці Головного управління розвідки через загострення бойових дій з метою стабілізації ситуації.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 жовтня, журналіст The Economist Олівер Керролл повідомив, що підрозділи військової розвідки України здійснили контрудар у районах Покровська, які перебувають під контролем російських окупантів. При цьому він опублікував у мережі Х відео десантування військових з вертольотів.