ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
459
Час на прочитання
1 хв

Росія збрехала про знищення десанту ГУР у Покровську — джерела

У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю спеціального підрозділу ГУР Міноборони.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Війна в Україні

Десантники під час бойових дій. Ілюстративне зображення / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Повідомлення російського військового командування про знищення десанту спецпризначенців ГУР у Покровську на Донеччині не відповідає дійсності.

Про це повідомило «УП» з посиланням на джерело у воєнній розвідці.

За словами співрозмовника видання, у Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України.

У суботу, 1 листопада, у російському міністерстві оборони заявили, що «спробу висадки сил спецоперацій ГУР України» було припинено, а всіх 11 бійців, які висадилися з вертольота начебто знищено.

«Ця інформація настільки ж брехлива, як і доповідь Герасимова Путіну декілька днів тому, що Покровськ оточений», — прокоментував повідомлення російського військового відомства співрозмовник «УП».

Раніше агентство Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що до Покровська Донецької області були відправлені спецпризначенці Головного управління розвідки через загострення бойових дій з метою стабілізації ситуації.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 жовтня, журналіст The Economist Олівер Керролл повідомив, що підрозділи військової розвідки України здійснили контрудар у районах Покровська, які перебувають під контролем російських окупантів. При цьому він опублікував у мережі Х відео десантування військових з вертольотів.

Дата публікації
Кількість переглядів
459
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie