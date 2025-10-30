ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
4271
1 хв

Росія здійснює масовано ракетно-дронову атаку на Україну: де лунають вибухи

Російські війська атакують Україну одразу кількома типами озброєння.

Ігор Бережанський
РФ атакує Україну

Росія в ніч проти 30 жовтня здійснює масовану комбіновану атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові повідомили, що РФ атакує Україну ударними БпЛА, крилатими та балістичними ракетами.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи на Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі.

Наразі застосовано ударні безпілотники, балістичні ракети та крилаті ракети «Калібр».

Також очікуються ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 30 жовтня було зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья».

Ми раніше інформували, що російські війська здійснили атаку безпілотниками на місто Чугуїв, що призвело до значних руйнувань на цивільному об’єкті.

