Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Росія здійснює масовану атаку на українську енергетику

Ворог застосовує балістичні ракети та безпілотники.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ворог обстрілює Україну

Ворог обстрілює Україну / © ТСН.ua

Російські загарбники в ніч проти 13 січня атакували Київ та низку областей балістичними ракетами.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворог застосував балістичні ракети з Брянська.

У мережі пишуть, що Ірпінь, Буча та Гостомель (Київська область) після вибухів майже повністю знеструмлені.

Також балістичними ракетами були атаковані енергетичні обʼєкти на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі.

Моніторингові канали повідомляють про масовану атаку безпілотників на обʼєкти енергетики на Харківщині та Дніпропетровщині.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 січня мешканці Харкова чули серію потужних вибухів.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 13 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Дата публікації
