Росія здійснює масовану атаку на Україну: де лунають вибухи

Росія масовано атакує Україну

Російські загарбники в ніч проти 14 березня здійснюють масовану ракетно-дронову атаку України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові повідомляють про чисельні безпілотники у центральних, південних та східних областях України, які переважно прямують західним курсом.

Ворожі БпЛА зі сходу повз Сумщину у західному напрямку.

БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщині курс західний.

Ворожі БпЛА в р-ні. Любашівки (Одещина) у напрямку Вінниччини.

Також військові повідомили про атаку балістичними ракетами на Київщину. Зокрема повідомляється про вибухи у Києві.

Крім того, моніторингові канали повідомили про групу БпЛА у 50 одиниць, які прямують через Херсонщину та Миколаївщину у напрямку Кіровоградщини.

Також за повідомленнями моніторингових каналів, у Росії злетіли у повітря та виконали пуски крилатих ракет кілька стратегічних бомбардувальників Ту-94МС, та Ту-160.

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 13 березня, російська армія вдарила балістичною ракетою по рейсовому автобусу «Харків-Великий Бурлук», наслідок чого загинули люди.

