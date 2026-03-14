- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2729
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія здійснює масовану атаку на Україну: де лунають вибухи
Повідомляється про пуски крилатих ракет стратегічною авіацією.
Російські загарбники в ніч проти 14 березня здійснюють масовану ракетно-дронову атаку України.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Військові повідомляють про чисельні безпілотники у центральних, південних та східних областях України, які переважно прямують західним курсом.
Ворожі БпЛА зі сходу повз Сумщину у західному напрямку.
БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщині курс західний.
Ворожі БпЛА в р-ні. Любашівки (Одещина) у напрямку Вінниччини.
Також військові повідомили про атаку балістичними ракетами на Київщину. Зокрема повідомляється про вибухи у Києві.
Крім того, моніторингові канали повідомили про групу БпЛА у 50 одиниць, які прямують через Херсонщину та Миколаївщину у напрямку Кіровоградщини.
Також за повідомленнями моніторингових каналів, у Росії злетіли у повітря та виконали пуски крилатих ракет кілька стратегічних бомбардувальників Ту-94МС, та Ту-160.
Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 13 березня, російська армія вдарила балістичною ракетою по рейсовому автобусу «Харків-Великий Бурлук», наслідок чого загинули люди.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 14 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.