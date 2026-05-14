Росія здійснює масовану комбіновану атаку на Україну: де лунають вибухи (відео)

Ворог застосовує БпЛА, криталі та біластичні ракети.

Ігор Бережанський
Масований удар

Російські загарбники в ніч проти 14 травня здійснюють масовану комбіновану атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові повідомили, що ворог запустив велику кількість ударних безпілотників з півдня, сходу та півночі.

Між основною атакою ворожих ударних дронів перебуває Київ та область, де пролунали чисельні вибухи.

Крім того, росіяни застосовують під час атаки балістичні та крилаті ракети.

Раніше повідомлялося, що росіяни використали так зване тимчасове перемир’я винятково для накопичення ресурсів, що призвело до масованої дронової та балістичної атаки на українські міста, зокрема в західних регіонах.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 14 травня атакували Полтавщину балістичними ракетами.

