Росія здійснює масовану комбіновану атаку по Україні

Бомбардувальник Ту-95МС

Російські загарбники в ніч проти 25 квітня здійснюють масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові повідомили про фіксацію ударних безпілотників у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Житомирській, Рівненській та Черкаській областях.

Крім того, повідомляється про пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками ТУ-95МС з району Каспійського моря.

Моніторингові канали зазначають, що перші крилаті ракети у повітряному просторі Україні очікуються протягом двох годин.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 25 квітня атакували Дніпро ударними безпілотниками, внаслідок чого знялася пожежа.

Ми раніше інформували, що російські війська масовано атакували Шостку Сумської області ударними безпілотниками.