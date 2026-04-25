ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
733
Час на прочитання
1 хв

Росія здійснює масовану комбіновану атаку по Україні

Відомо про чисельні ударні безпілотники та можливі пуски крилатих ракет.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Коментарі
Бомбардувальник Ту-95МС

Російські загарбники в ніч проти 25 квітня здійснюють масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові повідомили про фіксацію ударних безпілотників у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Житомирській, Рівненській та Черкаській областях.

Крім того, повідомляється про пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками ТУ-95МС з району Каспійського моря.

Моніторингові канали зазначають, що перші крилаті ракети у повітряному просторі Україні очікуються протягом двох годин.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 25 квітня атакували Дніпро ударними безпілотниками, внаслідок чого знялася пожежа.

Ми раніше інформували, що російські війська масовано атакували Шостку Сумської області ударними безпілотниками.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
733
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie