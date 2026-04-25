Росія здійснює масовану комбіновану атаку по Україні
Відомо про чисельні ударні безпілотники та можливі пуски крилатих ракет.
Російські загарбники в ніч проти 25 квітня здійснюють масовану ракетно-дронову атаку на Україну.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Військові повідомили про фіксацію ударних безпілотників у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Житомирській, Рівненській та Черкаській областях.
Крім того, повідомляється про пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками ТУ-95МС з району Каспійського моря.
Моніторингові канали зазначають, що перші крилаті ракети у повітряному просторі Україні очікуються протягом двох годин.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 25 квітня атакували Дніпро ударними безпілотниками, внаслідок чого знялася пожежа.
Ми раніше інформували, що російські війська масовано атакували Шостку Сумської області ударними безпілотниками.