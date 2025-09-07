- Дата публікації
Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну
Під ударом опинилися низка регіонів.
Російські загарбники в ніч проти 7 вересня завдає масованого ракетно-дронового удару по Україні.
Про це інформують моніторингові канали.
Повідомляється, що кілька груп ударних БпЛа прямують в сторону столиці з півночі та сходу.
Крім того, ударні БпЛА атакували Київ, Одесу, Харків, Кременчук, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Старокостянтинів.
Наразі ворожі ударні безпілотники фіксуються у переважній більшості областей України.
Крім того, моніторингові канали повідомили, що ворог атакував Кривий Ріг двома балістичними ракетами з Криму.
Раніше повідомлялося, що У ніч проти 7 вересня в Дніпрі та Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 7 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.