Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну

Під ударом опинилися низка регіонів.

Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © ТСН.ua

Російські загарбники в ніч проти 7 вересня завдає масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Про це інформують моніторингові канали.

Повідомляється, що кілька груп ударних БпЛа прямують в сторону столиці з півночі та сходу.

Крім того, ударні БпЛА атакували Київ, Одесу, Харків, Кременчук, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Старокостянтинів.

Наразі ворожі ударні безпілотники фіксуються у переважній більшості областей України.

Крім того, моніторингові канали повідомили, що ворог атакував Кривий Ріг двома балістичними ракетами з Криму.

Раніше повідомлялося, що У ніч проти 7 вересня в Дніпрі та Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 7 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

