Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну

Україну атакують крилаті ракети та ударні дрони.

Ракетний обстріл

Росія в ніч проти 7 лютого здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що РФ запустила кілька сотень ударних безпілотників типу Shahed.

Крім того, ворог атакує Україну крилатими ракетами типу «Калбір».ʼ

Також у Росії були підняті у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти суботи, 7 лютого, у Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 7 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

