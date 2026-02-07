Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну

Ракетний обстріл

Росія в ніч проти 7 лютого здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що РФ запустила кілька сотень ударних безпілотників типу Shahed.

Крім того, ворог атакує Україну крилатими ракетами типу «Калбір».ʼ

Також у Росії були підняті у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти суботи, 7 лютого, у Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 7 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.