Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну
Україну атакують крилаті ракети та ударні дрони.
Росія в ніч проти 7 лютого здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що РФ запустила кілька сотень ударних безпілотників типу Shahed.
Крім того, ворог атакує Україну крилатими ракетами типу «Калбір».ʼ
Також у Росії були підняті у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти суботи, 7 лютого, у Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 7 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.