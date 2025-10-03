Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну: де лунають вибухи

РФ атакує Україну / © ТСН.ua

Реклама

Російські загарбники в ніч проти 3 жовтня здійснюють масовано ракетно-дронову атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові повідомили, що ворог застосовує крилаті та балістичні ракети, а атож велику кількість безпілотників.

Реклама

Моніторингові канали повідомляють, що під основним ударом перебуває місто Полтава та область, де пролунала низка вибухів.

Крім того, ворог атакує Харківщину, Одещину, Сумщину, Дніпропетровщину, Київщину, Черкащину, Вінничину, Житомирщину, Запоріжжя.

Повідомляється, що основною ціллю атаки є енергетична інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що кількість російських атак по Україні у вересні зросла на 36% у порівнянні з серпнем.

Реклама

Ми раніше інформували, що у Полтаві в ніч проти 3 жовтня було чутно вибухи під час ракетної атаки.