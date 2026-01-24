ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
952
1 хв

Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну: куди цілить ворог

Під ударом ворожих цілей низка регіонів.

Ігор Бережанський
РФ масовано атакує Україну

РФ масовано атакує Україну / © ТСН.ua

Росія в ніч проти 24 січня здійснює масовану атаку балістичними, крилатими ракетами та ударними безпілотниками на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Основна маса БпЛА була зафіксована на Харківщині та Київщині, де пролунала низка вибухів.

Повідомляється про пуски ракет на Київщину, зокрема у напрямку столиці, Бородянки та Вишгорода.

Також були зафіксовані пуски ракет на Дніпропетровщину та Запоріжжя.

Моніторингові канали повідомляють, що атака здійснюється балістичними та крилатими ракетами.

Крім того, ворогом було застосовано протикорабельну гіперзвукову крилату ракету «Циркон» для удару по Київщині.

Повідомляється, що основною ціллю є обʼєкти критичної та енергетичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 24 січня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 24 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

