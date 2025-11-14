- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну: що застосовує ворог
Повітряні сили повідомили про чергову масштабну повітряну атаку з боку Росії.
Росія в ніч проти 14 листопада здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Військові повідомили, що з акваторії Чорного моря ворог застосував ракети «Калібр».
Також Росія запустила по Україні велику кількість ударних безпілотників типу Shahed.
Крім того, ворог застосував проти України аеробалістичні ракети «Кинджал», які були випущені з носіїв Міг-31К.
Також Росія застосовує балістичні ракети з різних напрямків.
Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 14 листопада працюють сили протиповітряної оборони через загрозу ударних безпілотників.