Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну: що застосовує ворог

Ракетний обстріл / © ТСН.ua

Росія в ніч проти 14 листопада здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові повідомили, що з акваторії Чорного моря ворог застосував ракети «Калібр».

Також Росія запустила по Україні велику кількість ударних безпілотників типу Shahed.

Крім того, ворог застосував проти України аеробалістичні ракети «Кинджал», які були випущені з носіїв Міг-31К.

Також Росія застосовує балістичні ракети з різних напрямків.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 14 листопада працюють сили протиповітряної оборони через загрозу ударних безпілотників.