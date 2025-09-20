Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну: у низці міст пролунали вибухи

РФ масовано атакує Україну / © ТСН.ua

У ніч проти 20 вересня у низці українських міст пролунали вибухи під час ракетно-дроновох атаки.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові заявили, ворог завдав ударів по Миколаєву, Дніпру та Павлограду безпілотниками та балістичними ракетами.

Місцеві жителі повідомили, що у цих містах пролунали чисельні вибухи.

Крім того, ворог, ймовірно, здійснив запуск крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 20 вересня у Павлограді та Дніпрі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що у Росії в ніч проти 20 вересня у небо злетіли борти стратегічної авіації Ту-95МС, які регулярно здійснюють обстріли території України крилатими ракетами.