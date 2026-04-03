Росія здійснює масований комбінований обстріл України

Обстріл України

Російські війська 3 квітня здійснюють чергову масштабну комбіновану атаку по території України із застосуванням ракетного озброєння та дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Військові повідомили про обстріл Харкова, а також Дніпропетровської та Запорізької областей балістичними ракетами.

Крім того, зранку у повітряний простір України з півдня та півночі почали заходити групи ворожих безпілотників.

Моніторингові канали повідомляють про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-160, які прямують на пускові рубежі.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 3 квітня завдали ударів балістичними ракетами по Харкову, а також Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Ми раніше інформували, що російські загарбники продовжують вже майже добу завдавати ударів по Харкову.