Росія здійснює масований комбінований обстріл України
Війська РФ знову атакують Україну ракетами та безпілотниками.
Російські війська 3 квітня здійснюють чергову масштабну комбіновану атаку по території України із застосуванням ракетного озброєння та дронів.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Військові повідомили про обстріл Харкова, а також Дніпропетровської та Запорізької областей балістичними ракетами.
Крім того, зранку у повітряний простір України з півдня та півночі почали заходити групи ворожих безпілотників.
Моніторингові канали повідомляють про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-160, які прямують на пускові рубежі.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 3 квітня завдали ударів балістичними ракетами по Харкову, а також Запорізькій і Дніпропетровській областях.
Ми раніше інформували, що російські загарбники продовжують вже майже добу завдавати ударів по Харкову.