- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія здійснює масований обстріл України: де лунають вибухи
В Україні зафіксовано масовану атаку дронами та загрозу ракетних ударів.
Росія в ніч проти 5 жовтня здійснює черговий масований обстріл України.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Військові повідомили, що безпілотники фіксуються у східних, південних, пвінчних, центральних та західних областях країни.
Крім того, у Повітряних силах повідомили, що в Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс я прямують на пускові рубежі.
Наразі відомо, що вибухи було чутно у Запоріжжі, Одесі, Києві та низці областей України.
Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 5 жовтня у небо піднялися стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому «Оленья».
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 5 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.