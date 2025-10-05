Росія здійснює масований обстріл України: де лунають вибухи

РФ обстрілює Україну

Росія в ніч проти 5 жовтня здійснює черговий масований обстріл України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові повідомили, що безпілотники фіксуються у східних, південних, пвінчних, центральних та західних областях країни.

Крім того, у Повітряних силах повідомили, що в Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс я прямують на пускові рубежі.

Наразі відомо, що вибухи було чутно у Запоріжжі, Одесі, Києві та низці областей України.

Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 5 жовтня у небо піднялися стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому «Оленья».

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 5 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.