ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

Росія здійснює масований обстріл України: де лунають вибухи

В Україні зафіксовано масовану атаку дронами та загрозу ракетних ударів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ обстрілює Україну

РФ обстрілює Україну

Росія в ніч проти 5 жовтня здійснює черговий масований обстріл України.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові повідомили, що безпілотники фіксуються у східних, південних, пвінчних, центральних та західних областях країни.

Крім того, у Повітряних силах повідомили, що в Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс я прямують на пускові рубежі.

Наразі відомо, що вибухи було чутно у Запоріжжі, Одесі, Києві та низці областей України.

Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 5 жовтня у небо піднялися стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому «Оленья».

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 5 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie