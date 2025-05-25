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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5099
Час на прочитання
1 хв

Росія здійснила черговий масований обстріл України, наслідки для українських регіонів: головні новини ночі 25 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Бомбардувальник Ту-95МС

Бомбардувальник Ту-95МС / © Військово-морські сили США

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 25 травня 2025 року:

  • Росія здійснила масований ракетний удар по Україні: куди цілився ворог Читати далі –>

  • У низці українських міст вночі пролунали вибухи Читати далі –>

  • У КМВА розповіли про наслідки атаки на Київ Читати далі –>

  • Орбан може планувати арешт головного опонента на виборах, використовуючи Україну Читати далі –>

  • Нічна атака РФ: у Києві та Миколаєві є загиблі, у багатьох містах руйнування Читати далі –>

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