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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні: куди бив ворог

Загарбники завдали удару ракетами та ударними безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ту-95МС

Ту-95МС

В ніч проти 28 липня російські загарбники завдали масованого ракетно-доронового удару по Україні.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворог застосував крилаті ракети, а також ударні дрони для обстрілу України.

Моніторингові канали повідомляли, що крилаті ракети типу Х-101 були запущені з літаків стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160 з району аеродрому Енгельс, а також Саратівської області.

Крім того, ворог застосував велику кількість ударних безпілотників.

Основною ціллю ворога був аеродром біля міста Старокостянтинів на Хмельниччині.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 28 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Пізніше повідомлялося, що російські стратегічні бомбардувальники здійснили пуски ракет в сторону України.

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