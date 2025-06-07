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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл Харкова: горять житлові будинки, серед постраждалих немовля

Росія атакувала Харків ракетами та дронами-камікадзе.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ масовано атакувала Харків

РФ масовано атакувала Харків / © Associated Press

У ніч проти 7 червня російські загарбники здійснили черговий масований комбінований удар по Харкову.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, в результаті атаки у Київському районі зафіксовано влучання безпілотника типу «Шахед» у цивільне підприємство. Також удари прийшлися по житлових будинках у центральному та Основ’янському районах міста.

«У житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах знаходяться люди», — повідомив Терехов.

За його словами, атака тривала понад годину — в місті пролунало кілька десятків вибухів. На місці працюють рятувальні служби.

«Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів», — повідомив мер Терехов.

Ворог завдає ударів одночасно ракетами, «шахедами» та керованими авіабомбами.

За даними влади, внаслідок обстрілу поранення дістали пʼять осіб, серед яких — півторамісячне немовля.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 7 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що у Тернополі та Дніпрі в ніч проти 7 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

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