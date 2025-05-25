Росія здійснила масований ракетний удар по Україні: куди цілився ворог

Ракетний обстріл / © ТСН.ua

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Російські загарбники в ніч проти 25 травня здійснили масований ракетний обстріл України.

Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Повідомляється, що для атаки були залучені стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС, а також ракетоносії в Чорному морі, які випустили ракети типу «Калібр».

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Крім того, ворог застосував балістичні ракети та ударні безпілотники.

За даними військових, основна маса ракет була спрямована на центральну частину України та Київ.

Відомо, що вибухи пролунали в Київській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській і Харківській областях.

Більш детальна інформація про кількість ракет та результати збиття очікується пізніше від Повітряних сил ЗСУ.

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Раніше повідомлялося, що у Росії в ніч проти 25 травня в небо піднялася стратегічна авіація ворога, яка може здійснити ракетний удар по Україні.

Пізніше стало відомо, що російська стратегічна авіація в ніч проти 25 травня здійснила пуски крилатих ракет з Каспійського регіону, а також з району міста Пенза.