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Росія здійснила пуски "Калібрів" після зльоту Ту-95МС: моніторингові канали повідомляють про ракетну загрозу
Після зльоту кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" моніторингові канали повідомили про пуски крилатих ракет морського базування "Калібр". Офіційні служби закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
У ніч проти 6 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з російського аеродрому "Оленья" у Мурманській області.
Згодом моніторингові канали поінформували про пуски крилатих ракет морського базування "Калібр". Наразі офіційного підтвердження цієї інформації від Повітряних сил ЗСУ не оприлюднено.
У Повітряних силах закликали громадян уважно стежити за офіційними повідомленнями та у разі оголошення повітряної тривоги негайно пройти до укриттів.