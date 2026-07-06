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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія здійснила пуски "Калібрів" після зльоту Ту-95МС: моніторингові канали повідомляють про ракетну загрозу

Після зльоту кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" моніторингові канали повідомили про пуски крилатих ракет морського базування "Калібр". Офіційні служби закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Калібр

Калібр / © Associated Press

У ніч проти 6 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з російського аеродрому "Оленья" у Мурманській області.

Згодом моніторингові канали поінформували про пуски крилатих ракет морського базування "Калібр". Наразі офіційного підтвердження цієї інформації від Повітряних сил ЗСУ не оприлюднено.

У Повітряних силах закликали громадян уважно стежити за офіційними повідомленнями та у разі оголошення повітряної тривоги негайно пройти до укриттів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
547
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