ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1877
Час на прочитання
1 хв

Росія здійснила пуски ракет «Калібр» з Чорного моря: коли очікуються

В низці регіонів України оголосили повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ здійснила пуски "Калібр"

РФ здійснила пуски "Калібр" / © Associated Press

У ніч проти 13 грудня з акваторії Чорного моря було проведено пуски ракет «Калібр».

Про це інформують моніторингові канали.

У повідомленні вказується, що пуск ракет було здійснено біля міста Новоросійськ близько 00:30.

Крім того, моніторингові канали повідомили, що ракети у повітряному просторі України очікуються протягом години.

Пізніше у Повітряних силах заявили про небезпеку ракетного обстрілу для низки областей, де оголошено повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що в Анкарі заявили, що удар по турецькому судну підтверджує їхні найгірші побоювання щодо поширення війни на акваторію Чорного моря.

Ми раніше інформували, що на Полтавщині пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги після обстрілу БпЛА та балістикою.

Дата публікації
Кількість переглядів
1877
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie