Росія здійснила пуски ракет «Калібр» з Чорного моря: коли очікуються

РФ здійснила пуски "Калібр" / © Associated Press

У ніч проти 13 грудня з акваторії Чорного моря було проведено пуски ракет «Калібр».

Про це інформують моніторингові канали.

У повідомленні вказується, що пуск ракет було здійснено біля міста Новоросійськ близько 00:30.

Крім того, моніторингові канали повідомили, що ракети у повітряному просторі України очікуються протягом години.

Пізніше у Повітряних силах заявили про небезпеку ракетного обстрілу для низки областей, де оголошено повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що в Анкарі заявили, що удар по турецькому судну підтверджує їхні найгірші побоювання щодо поширення війни на акваторію Чорного моря.

Ми раніше інформували, що на Полтавщині пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги після обстрілу БпЛА та балістикою.