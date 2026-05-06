Росія зірвала “режим тиші”: вибухи пролунали у Запоріжжі, Дніпрі, Харкові та Херсоні

Повітряна тривога

Російські окупаційні війська порушили оголошений “режим тиші”, який розпочався опівночі 6 травня. У низці українських міст пролунали вибухи, а Повітряні сили ЗСУ повідомили про нові повітряні загрози.

Під час повітряної тривоги вибухи було чути у Запоріжжі.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по області та місту Запоріжжю. Згодом Повітряні сили ЗСУ підтвердили пуски КАБів у напрямку обласного центру.

Також вибухи пролунали у Херсоні, Дніпрі та Харкові. За даними місцевих ЗМІ та моніторингових каналів, південні регіони РФ атакувала авіабомбами, тоді як Харків опинився під ударом безпілотників.

У Дніпрі повітряну тривогу оголосили через загрозу атаки ударних дронів. Водночас у Запорізькій області сирени пролунали практично одразу після початку “режиму тиші”.

Українська сторона раніше заявляла, що діятиме дзеркально та реагуватиме на будь-які порушення з боку РФ.

Що відомо про перемир’я з РФ

Нагадаємо, що Путін провів понад півторагодинну телефонну розмову з Трампом, під час якої висловив готовність до тимчасового припинення вогню на 9 травня.

Трамп підтвердив, що дійсно запропонував Путіну оголосити припинення вогню.

Вчора, 4 травня, Міноборони Росії заявило про оголошене Володимиром Путіним «перемир’я» на 8–9 травня.

Зеленський зазначив, що офіційних звернень не надходило, проте Україна, ставлячи людське життя вище за дати, оголошує режим тиші вже від 00:00 6 травня.

У Держдумі РФ різко відреагували на пропозицію Зеленського щодо перемир’я.

