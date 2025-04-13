ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
1 хв

Росія змінює тактику обстрілів, ворог просувається на фронті: головні новини ночі 13 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 12 квітня 2025 року:

  • У Миколаєві вночі пролунав вибух Читати далі –>

  • Росія експериментує з тактиками запусків БпЛА по Україні, щоб пробити ППО — ISW Читати далі –>

  • Окупанти просунулися на кількох ділянках фронту — DeepState Читати далі –>

  • Україну вночі атакували ворожі безпілотники Читати далі –>

  • В Одесі лунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
254
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie