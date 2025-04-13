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Росія змінює тактику обстрілів, ворог просувається на фронті: головні новини ночі 13 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 12 квітня 2025 року:
У Миколаєві вночі пролунав вибух Читати далі –>
Росія експериментує з тактиками запусків БпЛА по Україні, щоб пробити ППО — ISW Читати далі –>
Окупанти просунулися на кількох ділянках фронту — DeepState Читати далі –>
Україну вночі атакували ворожі безпілотники Читати далі –>
В Одесі лунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>