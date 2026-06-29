Зеленський пояснив, чому Росія змушена знову змінювати плани щодо Донбасу / © Associated Press

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія неодноразово змінювала свої плани щодо захоплення Донецької області.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення 29 червня.

За його словами, російське військово-політичне керівництво вже 15 разів встановлювало нові дедлайни для окупації регіону.

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«Але достатньо сказати один лише факт: від початку повномасштабної війни російській армії було визначено вже 15 термінів захоплення нашої Донецької області», — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Москва постійно повертається до ідеї повного захоплення Донбасу, однак жоден із попередніх планів не був реалізований.

«Політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом. Уже 15 разів було це марення у них — наче вони повністю захоплять Донбас», — сказав президент.

За словами Зеленського, 2022 року російське командування ставило кілька дат для досягнення цієї мети, зокрема, до кінця березня, 9 травня, початку червня, вересня та кінця року.

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2023-го, як зазначив президент, у Росії також двічі змінювали терміни окупації Донбасу. Наступного року ситуація повторилася.

«Двадцять четвертий рік — знов такі два терміни», — додав він.

Зеленський також розповів, що 2025 року Росія мала кілька нових очікуваних дат захоплення Донеччини.

«Коли росіяни намагалися переконати Президента Трампа, що Україна начебто впаде, було вже три терміни — крайні дати для захоплення Донеччини, а саме: до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня», — зазначив президент.

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За його словами, 2026-го Росія знову переносила встановлені строки — спочатку на березень, потім на вересень, а нині називає нову крайню дату — кінець року.

Президент України наголосив, що у разі продовження війни Росії знову доведеться змінювати свої плани.

«Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити», — заявив президент.

Зеленський звернувся до росіян

Президент також звернувся до росіян, які можуть стати учасниками нових хвиль мобілізації.

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«Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битися об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі», — сказав Зеленський.

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Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко повідомив, що більш масований наліт росіяни можуть провести і без застосування ракет.

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