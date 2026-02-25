Росія змінила тактику атак дронами: Кім попередив про небезпеку

Віталій Кім

Російські війська почали частіше застосовувати ударні безпілотники у денний час на території Миколаївської області. Зміна тактики ворога підвищує небезпеку для цивільного населення через можливе падіння уламків збитих цілей у межах населених пунктів.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У чому полягає небезпека

За його словами, денні атаки дронів створюють додаткові загрози для житлових кварталів та околиць міста.

«Ви помітили, що вони почали літати вдень — ворог змінює тактику. Це підвищує ризики. Передусім ризик того, що під час збиття вдень уламки падають на місто або його околиці», — пояснив очільник ОВА.

Віталій Кім закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі виявлення звуків роботи ППО або наближення безпілотників громадянам рекомендують негайно переходити в укриття.

Крім того, посадовець наголосив на суворому дотриманні інформаційної тиші:

Не фіксувати на відео роботу засобів протиповітряної оборони.

Не публікувати кадри прольотів або збиття дронів у мережі.

Уникати поширення інформації, що може допомогти ворогу коригувати наступні удари.

«Нам ці кадри не потрібні — це зайве інформування ворога», — підкреслив Кім.

Війна в Україні — останні новини

Нагадажмо, нещодавно ворог вночі та зранку атакував Миколаївська область ударними БпЛА типу «Шахед». Під ударом опинилися об’єкти критичної та транспортної інфраструктури Миколаєва і Вознесенського району. Постраждалих немає.

Також начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що головним викликом для протиповітряної оборони України залишаються російські ударні та розвідувальні безпілотники, які росіяни щоночі запускають сотнями.

Окрім цього Юрій Ігнат навів шокувальну статистику російських атак. За чотири роки повномасштабної війни армія РФ випустила по Україні десятки тисяч ракет, дронів та КАБів.