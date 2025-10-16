ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
74
2 хв

Росія змінила тактику атак на енергетику: в "Укренерго" розповіли, як саме

Росія намагається знеструмити прикордоння України.

Руслана Сивак
Енергетика

Енергетика / © ТСН.ua

Російські війська змінили тактику обстрілів енергетичних об’єктів і тепер намагаються знеструмити прикордонні регіони України.

Про це повідомив голова «Укренерго» Віталій Зайченко Суспільному на Київському міжнародному економічному форумі.

За словами Зайченка, замість однієї-двох ракет по об’єкту, росіяни тепер використовують масовані удари дронами.

«Раніше це були одна—дві ракети по об’єкту, тепер — до 20 дронів в одну атаку, а через кілька годин може прилетіти ще 10 дронів. Залежно від того, яка частина станції постраждала, відновлення може бути швидким або тривалим. Запчастини в нас є, люди підготовлені, і ми над цим працюємо», — повідомив голова Укренерго.

Голова «Укренерго» також пояснив, чому Україна імпортує значно менше електроенергії, ніж дозволяє пропускна здатність (2100 МВт). Фактичний імпорт становить близько 300 МВт.

«Головна причина — висока європейська ціна: комерційні трейдери не готові постачати за збитковими умовами», — зазначив Зайченко.

Він додав, що уряд втручається, впроваджуючи постанову про спрямований імпорт, що має покрити потреби країни та забезпечити постачальників можливістю працювати без відключень.

Нагадаємо, зранку 16 жовтня в Україні почали запроваджувати графіки аварійних відключень світла. Цієї ночі росіяни знову атакували об’єкти енергетики. Графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках. Енергетики наголошують, що наразі не можна спрогнозувати, скільки триватимуть обмеження.

Також цієї ночі росіяни вдарили ракетами і дронами про енергооб’єкту ДТЕК Нафтогаз. Через обстріл робота об’єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

