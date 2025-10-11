Росія змінила тактику ударів по енергетичних об’єктах - Міненерго

Енергетика / © Reuters

У Міністерстві енергетики України пояснили, як змінилася стратегія російських атак на енергооб’єкти та як країна організовує їхнє відновлення.

Про це розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов у етері Ми Україна.

«Рік під час війни. Це не перший рік, коли ми заходимо в опальний сезон, коли б’ють по нашим об’єктам. Ми розуміємо, що ті удари, які наносяться, вони дають стійкість енергосистемі», — зазначив він.

За словами Артема Некрасова, алгоритми, які напрацювали українські фахівці, дозволяють максимально швидко відновлювати пошкоджені об’єкти.

«Ми розуміємо, що ворог періодично змінює свою тактику. Якщо 2–3 роки тому вони вибирали великі об’єкти передачі і відпрацьовували по них практично одночасно, то зараз вони працюють від регіону до регіону», — пояснив заступник міністра.

Він підкреслив, що завдання української сторони — залучити всі можливі ресурси для швидкого ремонту енергооб’єктів: «Наше завдання в цьому плані — це залучення всіх можливих ресурсів місцевих адміністрацій, МЧС та аналітичних компаній, компаній наших аварійних бригад, максимально швидко заживлювати все, що йде. Така ситуація наразі».

