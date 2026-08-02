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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
409
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Росія змінила тактику масованих атак по Україні: на що тепер роблять ставку окупанти

Російські окупанти змінили тактику ударів по Україні, суттєво збільшивши використання балістичних ракет порівняно з крилатими.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Росія змінила тактику своїх ракетних ударів по Україні

Росія змінила тактику своїх ракетних ударів по Україні / © Associated Press

Росія дедалі активніше використовує дефіцит українських ракет-перехоплювачів Patriot, щоб завдавати більш руйнівних ударів по українських містах.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Через обмежені запаси власних сучасних балістичних ракет Кремль усе частіше застосовує для атак ракети комплексів С-400 та „Циркон“, — зазначають експерти.

Аналітики ISW нагадали, що в ніч проти 1 серпня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останніх місяців.

Серед використаного озброєння були ракети «Іскандер-М», С-400, «Циркон», Х-59, Х-69, а також дрони Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль» і безпілотники-приманки. Українські сили ППО знищили або придушили більшість дронів і частину ракет, однак президент Володимир Зеленський пояснив, що ефективніше збивати балістичні ракети заважає гострий дефіцит перехоплювачів Patriot.

У ISW наголошують, що липень 2026 року став рекордним за кількістю ракетних ударів. За місяць Росія випустила щонайменше 376 ракет, що стало найбільшим показником від початку повномасштабної війни. Для порівняння: у лютому цього року було застосовано 288 ракет, а під час масштабних кампаній 2022 та 2025 років — близько 270.

Фахівці вважають, що Кремль уже витрачає ракети швидше, ніж здатний їх виробляти. Щоб підтримувати високий темп обстрілів, російське командування дедалі частіше використовує ракети С-400, які спочатку призначалися для протиповітряної оборони, а також «Циркони», що застосовуються як квазібалістичні ракети.

Нагадаємо, авіаційний експерт Богдан Долінце повідомив, що Російські реактивні ударні безпілотники за складністю виявлення та перехоплення стали співмірними з крилатими ракетами, а більшість традиційних засобів протидії Shahed проти них неефективні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
409
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