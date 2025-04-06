Росія змінила тактику ракетних ударів: Ігнат розповів про підступність ворога

Ракетний удар. / © ТСН.ua

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Агресорка Російська Федерація змінила тактику ракетних ударів по Україні. Ворог почав більше використовувати балістику, а модифікує свої ракети та дрони.

Про це розповів керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Тактика застосування може дійсно змінюватися. Ворог дійсно модернізує свою техніку. Ми бачимо, що "Шахед" з початку свого застосування ще від осені 2022 року видозмінився зовнішньо у чорний колір. Він ще й отримав низку модифікацій щодо наведення, супутникової навігації тощо", - наголосив Ігнат.

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Армія РФ також модернізує балістичні ракети. За словами Ігната, після отримання систем ППО Patriot Україна змогла знищувати "Кинджали" та "Іскандери". Втім, зараз це робити складніше, оскільки ворог модернізує свої ракети. Україна, своєю чергою, ділиться цією інформацією з західними партнерами, щоб вони могли покращувати зенітні системи.

"Ворог від початку 2024 року наростив відсоток балістики, якщо брати всі ракети. Крилатих ракет стає відсотково менше, а балістичних стає більше. Бо балістичні ракети, ми розуміємо, збивається Patriot", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов назвав серйозну небезпеку від того, що РФ змінила тактику ударів по Україні. Обираючи цілі, росіяни не використовують чіткої системи.

Дата публікації 08:57, 06.04.25 Кількість переглядів 341 З'явилося відео з місця ракетної атаки у Києві