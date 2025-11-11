Путін змінив тактику ударів по енергетиці: експерт пояснив, чому повернулися графіки вимкнень

Володимир Путін / © Associated Press

Росія змінила тактику атак на українську енергетичну інфраструктуру, зосередившись на балістичних та комбінованих ударах. Через це значна кількість ракет проривається до ключових об’єктів генерації та розподілу.

Про це повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев для OBOZ.UA.

Незважаючи на те, що система залишається керованою, повернення стабілізаційних вимкнень стало неминучим заходом. За словами Рябцева, це не свідчить про «провал чи колапс», а є контрольованою мірою для збереження цілісності системи та уникнення великомасштабних аварій.

Нова тактика Росії: чому повертаються вимкнення

Експерт пояснює, що причиною повернення графіків є не внутрішні проблеми, а саме зміна російської тактики. Ворог почав активно застосовувати велику кількість балістичних ракет поряд із крилатими ракетами та БПЛА.

Балістичні ракети є найскладнішими цілями для ППО через їхню високу швидкість та мінімальний час реагування. Навіть за достатньої кількості систем ППО, зросла кількість цілей, що перевищує можливості одночасного відбиття атаки.

«Уражень стає більше, і до об’єктів генерації долітає надто багато», — наголошує Рябцев.

Ключові цілі ворога

Під ударом опинилися найважливіші ланки енергосистеми:

Теплові електростанції (ТЕС) забезпечують маневрове виробництво електроенергії.

Підстанції та трансформаторні вузли відповідають за розподіл електроенергії по регіонах.

Гідроелектростанції (ГЕС) компенсують дефіцит у пікові години.

Навіть точкові пошкодження цих об’єктів призводять до каскадних розбалансувань і неможливості покрити споживання у вечірні години, що вимагає введення графіків.

Стабілізаційні вимкнення вводить «Укренерго» та реалізують обленерго. Енергетики працюють у режимі 24/7 під обстрілами, щоб відновити обладнання, але галузь має суттєві обмеження. Багато елементів потребують індивідуального виготовлення за кордоном. Заміна великого трансформатора може тривати місяці, а не дні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби РФ завдала ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Через це застосовуються відключення світла.

