Росія змінила тактику ударів по Україні: експерт пояснив деталі

Ракетний удар / © ТСН

Реклама

Російські окупанти збільшують кількість балістики, яка запускається по українськиї містах. Саме тому нам потрібно більше систем протиповітряної оборони.

Про це заявив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в інтерв’ю Українському радіо.

«Ворог використовує велику кількість повітряних об’єктів. А під час цього масованого обстрілу (8 листопада) було застосовано 32 балістичні ракети. Це дуже важливий аргумент, тому що насправді ворог збільшує кількість балістики, яка запускається по території України», — зазначив він.

Реклама

Експерт навів приклад, що у жовтні лише ракет «Іскандер-М» було випущено по території України близько 95-ти.

«І тут важливо розуміти, що, наприклад, в зоні відповідальності і роботи засобів протиповітряної оборони Patriot, ефективність цих систем становила 67%. Це не зовсім „вау“, тому що якби це було 70-80%, то тоді б можна було сказати, що це гарантовано якісна робота систем ППО», — зауважив Храпчинський.

За його словами, це пов’язано з тим, що ворог використовує велику кількість цілей, він активно збирає розвідувальні дані і розуміє, де можуть бути наші слабкі місця. Він пояснив:

«Розуміючи, наприклад, що стоїть система ППО десь на Київщині і в неї є лише 2 пускових установки, ворог розуміє, скільки там може пройти ракет. Тобто скільки ракет буде перехоплено, а скільки просто не зможуть перехопити, тому що час на перезарядку або розгортання не дозволить зробити це. Тому ворог використовує ці слабкі місця і тому за рахунок кількості пробиває нашу протиповітряну оборону».

Реклама

Храпчинський додав, що те саме стосується і «Шахедів». Умовно кажучи, стоїть мобільна вогнева група, яка може працювати в одному напрямку по одному «Шахеду», який летить.

«А уявіть собі, якщо летить із декількох напрямків. Недостатньо просто засобів, які могли би працювати одночасно по цих „Шахедах“. Тому саме нестача більшості систем ППО є ключовою проблемою того, що все ж таки щось долітає. Саме тому президентом було заявлено, що Україні потрібно ще 27 систем Patriot. Саме тому говориться про пошук рішень проти „Шахедів“, бо їх дуже велика кількість і збивати „Шахеди“, наприклад, дорогими ракетами — це марнотратство», — розповів авіаексперт.

Нагадаємо, Росія останнім часом била по ТЕС ДТЕК балістичними ракетами.