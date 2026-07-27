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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
2 хв

Росія знаходить підстанції через онлайн-мапи: експерт попередив про небезпеку

Деякі об’єкти енергетичної інфраструктури України досі можна знайти на відкритих картах.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Обстріл України

Обстріл України / © tsn.ua

Деякі підстанції «Укренерго» досі позначені у відкритому доступі на онлайн-мапах, і Росія може використовувати цю інформацію для планування атак.

Таку думку в ефірі «Ранок.LIVE» висловив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

За словами Ігнатьєва, в Україні є так звані тупикові або непрохідні підстанції, які не дозволяють швидко переключити споживачів на резервні схеми живлення.

Саме тому, стверджує експерт, російські війська намагаються завдавати ударів по таких об’єктах, щоб максимально ускладнити електропостачання окремих регіонів.

«Навіть зараз на певних підстанціях ще залишаються позначки на онлайн-картах, тому ворог намагається вибивати ці підстанції й відповідно знеструмлювати той чи інший регіон України», — заявив Ігнатьєв.

Експерт навів як приклад Одеську область, де, за його словами, існують труднощі з централізованим електропостачанням через особливості мережі.

Також він згадав Тернопільську область, де після атак безпілотників по підстанціях регіон тимчасово працював у режимі енергоострова, використовуючи власні генерувальні потужності.

За словами Ігнатьєва, після пошкодження критичної інфраструктури регіони можуть певний час забезпечувати себе електроенергією завдяки місцевій генерації.

Йдеться, зокрема, про малі гідроелектростанції, сонячні електростанції та вітрову генерацію, які допомагають підтримувати енергосистему в екстрених умовах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
198
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