Росія знаходить підстанції через онлайн-мапи: експерт попередив про небезпеку

Обстріл України / © tsn.ua

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Деякі підстанції «Укренерго» досі позначені у відкритому доступі на онлайн-мапах, і Росія може використовувати цю інформацію для планування атак.

Таку думку в ефірі «Ранок.LIVE» висловив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

За словами Ігнатьєва, в Україні є так звані тупикові або непрохідні підстанції, які не дозволяють швидко переключити споживачів на резервні схеми живлення.

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Саме тому, стверджує експерт, російські війська намагаються завдавати ударів по таких об’єктах, щоб максимально ускладнити електропостачання окремих регіонів.

«Навіть зараз на певних підстанціях ще залишаються позначки на онлайн-картах, тому ворог намагається вибивати ці підстанції й відповідно знеструмлювати той чи інший регіон України», — заявив Ігнатьєв.

Експерт навів як приклад Одеську область, де, за його словами, існують труднощі з централізованим електропостачанням через особливості мережі.

Також він згадав Тернопільську область, де після атак безпілотників по підстанціях регіон тимчасово працював у режимі енергоострова, використовуючи власні генерувальні потужності.

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За словами Ігнатьєва, після пошкодження критичної інфраструктури регіони можуть певний час забезпечувати себе електроенергією завдяки місцевій генерації.

Йдеться, зокрема, про малі гідроелектростанції, сонячні електростанції та вітрову генерацію, які допомагають підтримувати енергосистему в екстрених умовах.

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