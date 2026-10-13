Росія знайшла спосіб бити реактивними дронами по заходу України: "Флеш" розкрив подробиці

Реактивні дрони / © ТСН

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Росія випробовує нові реактивні дрони для атак на захід України. Днями вони пролетіли рекордні 880 кілометрів і дісталися Львівщини та Волині.

Про це повідомив військовий експерт у галузі зв’язку та радіотехнологій, радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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Російські дрони долетіли до заходу України — що відомо

За його інформацією, протягом кількох останніх днів противник випустив кілька десятків реактивних дронів з території тимчасово окупованого Криму. Маршрут безпілотників пролягав через Одеську область і вздовж кордону з Молдовою в напрямку заходу України.

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«Чотири реактивні дрони долетіли до Львова, подолавши відстань у 820 кілометрів, а кілька з них долетіли ще далі — до Луцька, на відстань 880 кілометрів», — зазначив «Флеш».

Також він додав, щоб досягти такої дальності, дрони типу «Герань-4» рухалися на висоті 5–6 кілометрів і підтримували середню швидкість у діапазоні 320–380 км/год.

Допис «Флеша» / © Сергій Флеш

Сергій Бескрестнов пояснив, що таким чином російські війська вивчають варіанти атак по західних областях України реактивними «Шахедами» з різних напрямків. Реальна максимальна дальність польоту «Герані-4» виявилася вищою за попередні оцінки.

Експерт не виключає, що для збільшення дистанції польоту противник міг зменшити вагу бойової частини безпілотника.

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Росія атакує захід України — останні новини

Нагадаємо, ввечері 12 жовтня під час атаки на Рівне було пошкоджено нежитлову будівлю. За попередніми даними, люди не постраждали.

А вже зранку 13 жовтня росіяни запустили реактивні дрони по заходу України. У центрі Рівного стався «приліт» у місцевий університет, є травмовані. Вибухи в місті лунали під час повітряної тривоги, яка тривала від 10:20 до 11:07.

Також вдень 13 жовтня у Львові прогриміли вибухи. Реактивні безпілотники атакували село неподалік обласного центру.

На Волині під час російської атаки ввечері 13 жовтня у повітрі збили реактивний «Шахед». Його уламки впали на розважальний центр «Адреналін Сіті» в Луцьку, через що на даху будівлі спалахнула пожежа.

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Військово-політичний експерт Олександр Мусієнко пояснив, чому РФ посилила атаки на захід України. За його словами, ворог намагається ускладнити перекидання військових резервів і техніки, послабити енергетичну стійкість регіону перед зимою та пошкодити логістичні й промислові об’єкти.

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