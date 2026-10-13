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Росія знайшла спосіб бити реактивними дронами по заходу України: "Флеш" розкрив подробиці
Російські реактивні дрони подолали відстань, яка перевищила попередні оцінки, та дісталися західних областей України. За даними Сергія «Флеша» Бескрестнова, окремі безпілотники пролетіли до 880 км.
Росія випробовує нові реактивні дрони для атак на захід України. Днями вони пролетіли рекордні 880 кілометрів і дісталися Львівщини та Волині.
Про це повідомив військовий експерт у галузі зв’язку та радіотехнологій, радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Російські дрони долетіли до заходу України — що відомо
За його інформацією, протягом кількох останніх днів противник випустив кілька десятків реактивних дронів з території тимчасово окупованого Криму. Маршрут безпілотників пролягав через Одеську область і вздовж кордону з Молдовою в напрямку заходу України.
«Чотири реактивні дрони долетіли до Львова, подолавши відстань у 820 кілометрів, а кілька з них долетіли ще далі — до Луцька, на відстань 880 кілометрів», — зазначив «Флеш».
Також він додав, щоб досягти такої дальності, дрони типу «Герань-4» рухалися на висоті 5–6 кілометрів і підтримували середню швидкість у діапазоні 320–380 км/год.
Сергій Бескрестнов пояснив, що таким чином російські війська вивчають варіанти атак по західних областях України реактивними «Шахедами» з різних напрямків. Реальна максимальна дальність польоту «Герані-4» виявилася вищою за попередні оцінки.
Експерт не виключає, що для збільшення дистанції польоту противник міг зменшити вагу бойової частини безпілотника.
Росія атакує захід України — останні новини
Нагадаємо, ввечері 12 жовтня під час атаки на Рівне було пошкоджено нежитлову будівлю. За попередніми даними, люди не постраждали.
А вже зранку 13 жовтня росіяни запустили реактивні дрони по заходу України. У центрі Рівного стався «приліт» у місцевий університет, є травмовані. Вибухи в місті лунали під час повітряної тривоги, яка тривала від 10:20 до 11:07.
Також вдень 13 жовтня у Львові прогриміли вибухи. Реактивні безпілотники атакували село неподалік обласного центру.
На Волині під час російської атаки ввечері 13 жовтня у повітрі збили реактивний «Шахед». Його уламки впали на розважальний центр «Адреналін Сіті» в Луцьку, через що на даху будівлі спалахнула пожежа.
Військово-політичний експерт Олександр Мусієнко пояснив, чому РФ посилила атаки на захід України. За його словами, ворог намагається ускладнити перекидання військових резервів і техніки, послабити енергетичну стійкість регіону перед зимою та пошкодити логістичні й промислові об’єкти.