Росія знайшла спосіб посилити ракетні удари по Україні: з’явився тривожний прогноз

Удар по будинку в Києві 14 травня. / © Associated Press

Російська Федерація запускає ракети майже «з конвеєра». Водночас послаблення санкцій проти Москви, особливо в поєднанні зі сповільненням постачань перехоплювачів Patriot для України, посилить і без того значну загрозу, яку становлять російські ракетні удари.

Про це йдеться в нову звіті Інституту вивчення війни (ISW).

РФ нарощує ракетні удари

Армія РФ 14 травня здійснила серію ударів по Україні, зокрема масовано атакувавши столицю Київ.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, заявив, що країна-агресорка виробила крилаті ракети Х-101, які ворог запустив того дня, у другому кварталі 2026-го. Це свідчить, що росіяни запускають ракети майже одразу після виробництва і не накопичують їх.

Окрім того, важливими моментом є те, що вироблені в Росії ракети досі мають значну кількість західних компонентів. Зокрема ті, що виготовлені наприкінці 2025-го і навіть на початку цього року, незважаючи на чинні санкції.

Водночас зусилля США щодо припинення постачань західних модулів штучного інтелекту до Росії, ймовірно, завадили агресорці широко використовувати ШІ у своїх безпілотниках Shahed. Українське джерело «Мілітарний» аналогічно повідомило, що уламки балістичних ракет кінця минулого року і початку цього свідчать про те, що Росія запускала нещодавно вироблені ракети.

В ISW згадують заяву українського Міноборони про те, що від січня 2026-го рівень перехоплення силами ППО російських крилатих ракет Х-101, Х-55 та Х-555 становив 88%. Втім, незважаючи на це, ракетні удари завдали значної шкоди цивільному населенню. Водночас рівень перехоплення балістики був значно нижчим. Адже Україні доводилося покладатися на системи і ракети-перехоплювачі Patriot американського виробництва.

«Мирні» вимоги РФ

Аналітики наголошують, що Російська Федерація неодноразово вимагала послаблення санкцій під час переговорів щодо припинення війни. Втім, зменшення санкційних обмежень значно збільшить загрозу руйнівних ракетних ударів по Україні. Особливо враховуючи, що постачання західних ракет-перехоплювачів Patriot до України сповільнюються через війну на Близькому Сході.

«Послаблення санкцій принесе користь російському виробництву крилатих та балістичних ракет, дозволяючи Росії запускати більше таких повітряних цілей за один ударний комплекс, щоб перевантажити українські системи ППО та збільшити ймовірність успішних уражень», — наголосили американські фахівці.

Ракетні запаси РФ — що відомо

На початку травня 2026-го українська розвідка повідомила, що попри збільшення кількості повітряних атак, ракетні запаси Кремля не вичерпуються. Промисловість РФ продовжує щомісяця випускати нові партії зброї.

Станом на середину квітня 2026-го Росія накопичила значну кількість різноманітного далекобійного озброєння. Зокрема, у резерві до десяти балістичних ракет«Орешнік», до 50 північнокорейських ракет типу KN-23, близько 200 «Іскандерів-М», до 100 «Кинджалів» та 230 «Цирконів».

Дата публікації 15:06, 14.05.26

