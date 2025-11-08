Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України: у низці областей запроваджені аварійні відключення

Блекаут / © ТСН.ua

Внаслідок масованої атаки російських військ по енергетичній інфраструктурі України в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це інформує Міненерго.

Міністр енергетики Світлана Гринчук повідомила, що щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків обстрілів, аби якомога швидше відновити електропостачання у постраждалих регіонах.

«Дякую всім, хто робить усе, аби українці були зі світлом й теплом – енергетикам, працівникам ДСНС, місцевим службам. Закликаю всіх зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією. Попри плани ворога, Україна буде мати світло й тепло цієї зими», — наголосила міністр.

У Міненерго додали, що аварійні відключення триватимуть до стабілізації ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, напередодні «Укренерго» анонсувало вимушені обмеження споживання електроенергії у більшості областей через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

До слова, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що графіки відключення світла можуть пом’якшитися або зникнути з початком опалювального сезону. Він пояснив, що увімкнення центрального опалення знижує споживання електроенергії. Ситуація покращиться, якщо не буде ефективних атак РФ.