Росія знову атакувала порти та залізницю України: де сталися влучання
Внаслідок атаки РФ пошкоджено декілька локомотивів, на півдні України зафіксовано влучання по складських приміщеннях та причалах.
Росія сьогодні вночі, 26 березня, знову атакувала залізничну та портову інфраструктуру України.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
«У Кіровоградській області БпЛА атакували пункт технічного обслуговування локомотивів. Пошкоджено декілька локомотивів. На півдні зафіксовано влучання по складських приміщеннях та причалах, пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу», — зазначив він.
За попередніми даними, під час цих атак ніхто не постраждав. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків і відновленням роботи.
Нагадаємо, під час повітряної атаки російської терористичної армії у ніч проти 22 березня на Одеській залізниці загинула 19-річна провідниця пасажирського поїзда Ілона Вовк. Молода дівчина тільки нещодавно закінчила стажування у Німеччині і повернулася на роботу до України.