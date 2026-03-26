ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
1 хв

Росія знову атакувала порти та залізницю України: де сталися влучання

Внаслідок атаки РФ пошкоджено декілька локомотивів, на півдні України зафіксовано влучання по складських приміщеннях та причалах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки / © Олексій Кулеба

Росія сьогодні вночі, 26 березня, знову атакувала залізничну та портову інфраструктуру України.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«У Кіровоградській області БпЛА атакували пункт технічного обслуговування локомотивів. Пошкоджено декілька локомотивів. На півдні зафіксовано влучання по складських приміщеннях та причалах, пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу», — зазначив він.

За попередніми даними, під час цих атак ніхто не постраждав. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків і відновленням роботи.

Нагадаємо, під час повітряної атаки російської терористичної армії у ніч проти 22 березня на Одеській залізниці загинула 19-річна провідниця пасажирського поїзда Ілона Вовк. Молода дівчина тільки нещодавно закінчила стажування у Німеччині і повернулася на роботу до України.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie