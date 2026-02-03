ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1631
1 хв

Росія знову атакувала теплоелекстростанції ДТЕК: що відомо

Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

Світлана Несчетна
ДТЕК

ДТЕК

Росія знову атакувала теплоелекстростанції ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

Це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів.

Ворог атакував ТЕС ДТЕК у ніч проти 3 лютого / © ДТЕК

Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, четверо загинули.

Нагадаємо, у січні 2026 року в Україні загинули двоє енергетиків під час виконання службових обов’язків. 14 січня в Києві загинув працівник «Київтеплоенерго» при розвантаженні генератора. 21 січня на Київщині загинув колишній очільник «Укренерго» Олексій Брехт, який зазнав ураження струмом, відновлюючи підстанцію після російської атаки.

Ці трагедії підкреслюють високі ризики, з якими стикаються енергетики, працюючи у воєнний час та в умовах постійних атак на енергосистему.

1631
