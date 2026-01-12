Росія знову атакувала іноземні судна у Чорному морі: є поранений

Росія знову атакувала цивільні судна у Чорному морі (ілюстративне фото) / © Олексій Кулеба в Telegram

Реклама

Росія вдарила дронами по двох іноземних кораблях у Чорному морі. На танкері під прапором Панами є поранений серед екіпажу.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За даними Кулеби, ворожий БПЛА влучив у танкер, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії. На борту судна спалахнула пожежа.

Реклама

«На жаль, одного члена екіпажу було поранено. Зараз йому надається необхідна допомога. Морські рятувальні служби вже на місці, ліквідується загоряння на борту», — зазначив Олексій Кулеба.

Про цю новину повідомив і голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, другої атаки зазнав суховантаж під прапором Сан-Марино, який виходив із порту з вантажем кукурудзи. На цьому судні виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно локалізувати. Постраждалих на суховантажі немає, корабель продовжує рух.

Олег Кіпер додав, що ці атаки вкотре підтверджують грубе порушення Москвою норм міжнародного гуманітарного права.

«Ворог вже вдруге за останній тиждень атакує цивільні судна. Росія свідомо б’є по судноплавству, створюючи загрозу глобальній продовольчій безпеці», — підкреслив голова ОВА.

Реклама

Нагадаємо, раніше російські війська здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство в межах Українського морського коридору. Внаслідок ударів пошкоджено два судна під іноземними прапорами, серед екіпажу одного з суден є загиблий і постраждалі.