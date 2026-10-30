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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія знову атакувала вокзал у Дніпрі: що відомо про наслідки

Росія знову атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Пасажирів і працівників встигли евакуювати, однак через загрозу нових ударів рух поїздів може затримуватися

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Потяг / © Укрзалізниця

Російські війська знову обстріляли вокзал у Дніпрі. Пасажирів і працівників завчасно евакуювали в укриття, тож, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Атака РФ на вокзал у Дніпрі — що відомо

На підземному рівні вокзалу в Дніпрі облаштували місця для тривалого перебування людей. В «Укрзалізниці» запевнили, що роблять усе, аби відправити всі рейси, попри затримки через безпеку.

Також інформацію про атаку РФ на вокзал у Дніпрі підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог знову завдав ударів по залізничному вокзалу у Дніпрі. Там сталася пожежа», — зазначив Ганжа.

Пасажирів та всіх присутніх на вокзалі закликають не нехтувати безпекою та залишатися в укриттях до лунання сигналу про відбій повітряної тривоги.

«Якщо некритично здійснювати поїздку сьогодні — квиток можна здати із 100% компенсацією і обрати поїздку в іншу дату», — наголосили в «Укрзалізниці».

Атака РФ на Дніпро — останні новини

Нагадаємо, російські війська атакували реактивним безпілотником залізничний вокзал у Дніпрі. Удар припав на одну з платформ, де в цей момент перебував пасажирський поїзд №866 Дніпро — Запоріжжя.

Кількість загиблих через атаку по Дніпрі зросла до 15 осіб: у лікарні помер 40-річний чоловік, поранений під час атаки реактивного дрона по вокзалу.

До лікарні імені Мечникова у Дніпрі доправили сімох постраждалих внаслідок російського удару по залізничному вокзалу. Шестеро пацієнтів перебувають у вкрай важкому стані.

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