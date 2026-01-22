- Дата публікації
Росія знову атакувала Запоріжжя: є пошкодження та жертви (фото)
Ворожий обстріл забрав життя людини, четверо осіб у лікарні.
Внаслідок чергової атаки російських військ по Запоріжжю загинула людина. Ще семеро мешканців дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За інформацією ДСНС України, ворожі удари спричинили масштабні пошкодження житлового сектору. За даними рятувальників, у населеному пункті понівечено 24 приватні будинки та господарські споруди. В одній з осель через обстріл спалахнула покрівля, проте вогнеборці оперативно ліквідували загоряння.
«Загинула одна людина, ще четверо дістали травми. Їм надається вся необхідна допомога. Кількість постраждалих уточнюється», — повідомили рятувальники.
Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до семи. Одну людину вдалося витягнути з-під завалів.
«Кількість постраждалих зросла до семи, травмованим надається необхідна медична допомога, інформація уточнюється», — зауважили рятувальники.
Нагадаємо, напередодні росіяни атакували житловий сектор Запоріжжя.
Раніше російські війська також здійснили черговий удар по Дніпропетровщині, завдавши руйнувань та вбивши мирних жителів.