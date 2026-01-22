Росія знову атакувала Запоріжжя: є пошкодження та жертви (фото)

Атака на Запорізьку область 22 січня / © ДСНС України

Реклама

Внаслідок чергової атаки російських військ по Запоріжжю загинула людина. Ще семеро мешканців дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією ДСНС України, ворожі удари спричинили масштабні пошкодження житлового сектору. За даними рятувальників, у населеному пункті понівечено 24 приватні будинки та господарські споруди. В одній з осель через обстріл спалахнула покрівля, проте вогнеборці оперативно ліквідували загоряння.

Реклама

Атака на Запорізьку область 22 січня / © ДСНС України

«Загинула одна людина, ще четверо дістали травми. Їм надається вся необхідна допомога. Кількість постраждалих уточнюється», — повідомили рятувальники.

Атака на Запорізьку область 22 січня / © ДСНС України

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до семи. Одну людину вдалося витягнути з-під завалів.

«Кількість постраждалих зросла до семи, травмованим надається необхідна медична допомога, інформація уточнюється», — зауважили рятувальники.

Атака на Запорізьку область 22 січня. / © ДСНС України

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували житловий сектор Запоріжжя.

Реклама

Раніше російські війська також здійснили черговий удар по Дніпропетровщині, завдавши руйнувань та вбивши мирних жителів.